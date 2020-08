POLLING. Am 10.08.2020 gab es in Polling als Folge der starken Regenschauer erneut Überschwemmungen. Der Gießenbach, der in der Vergangenheit bereits des öfteren über seine Grenzen getreten war, überschwemmte einige Keller. Robert Greil von der Liste Bunt Polling sieht Handlungsbedarf und erhebt Vorwürfe.



"Es braucht Maßnahmen"

"Wir können von Glück reden, dass an diesem Tag in Polling nicht mehr passiert ist! Die hervorragende Arbeit unserer Freiwilligen Feuerwehr hat schlimmeres verhindert"

, so Greil. Das Mitglied des Pollinger Gemeinderats fordert eine Erneuerung der Brücken am Gießen, um das Aufstauen des Gießens in Zukunft zu verhindern:



"Wir müssen für einen ordentlichen Abfluss der Oberflächenwässer im Bereich Siedlung-Polling West sorgen."



Nachdem ein solcher Antrag im Jahr 2016 abgelehnt wurde, bzw. aus Sicht der Liste Bunt nicht zur Genüge umgesetzt wurde, werden nun drastischere Maßnahmen gefordert:



"Es darf nicht sein, dass bei nur geringfügig stärkeren Niederschlägen immer wieder die selben Keller unter Wasser stehen."

Auch über die ca. 36 neuen Wohnungen und die dazugehörige Tiefgarage die am Senner Areal in Polling gebaut werden, macht sich Greil Sorgen. Auch diese stehen laut ihm unter Überschwemmungsgefahr – er sieht großen Handlungsbedarf von Bürgermeister Gottlieb Jäger.



Ball liegt beim Land

Gottlieb Jäger, Bürgermeister Polling äußert sich zu den Aussagen und Forderungen von GR Greil:



"Die Gemeinde Polling, investiert seit 2015 einiges in den Hochwasserschutz. Verschiedenste Vorkehrungen wurden bereits getroffen - nur am Gießenbach drückt der Schuh noch."

Hier liegt der Ball laut Bgm. Jäger beim Land:



"Wir wollen auch den Gießenbach Hochwasser-sicher machen. Das liegt schon seit Jahren in der Planung beim zuständigen Amt der Tiroler Landesregierung – der Abteilung Wasserwirtschaft. Die Freiwillige Feuerwehr hat großartige Arbeit geleistet. Da stimme ich zu. Doch allein im Gemeindegebiet von Polling führen fünf Brücken über den Gießenbach. Wenn ein Wasser-Rückstau eintritt, dann muss man alle möglichen Staukörper beseitigen und das geht nur in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Flaurling und noch viel mehr Hatting."

Zur Sanierung des Gießenbachs wurde bereits vor zwei Jahren ein Gefahrenzonenplan im Pollinger Gemeinderat vorgestellt und besprochen. Ein Jahr später hat eine vom Land entsandte Kommission Stellungnahmen der Gemeinde Polling entgegengenommen. Aktuell (Stand: Juli 2020) liegt eine Umsetzungsstudie inkl. der Bewertung der Hochwassergefährdung, die vom Land einem Ziviltechnikerbüro übergeben wurde zur weiteren Konkretisierung vor – Brückensanierung inklusive.