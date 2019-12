INNSBRUCK/TELFS. Das Schleicherlaufen in Telfs zählt zu den großen Fasnachten in Tirol. Der Telfer Fasnachtsmythologe und Künstler OStR. Prof. Mag. Heinrich Tilly (*1931) hat einen solchen Fasnachtszug im Kleinformat geschaffen, welcher anlässlich des Schleicherlaufens 2020 im Volkskunstmuseum zu sehen ist.

Feierliche Eröffnung am 8. Jänner 2020



Die Eröffnung der Ausstellung im Volkskunstmuseum ist am Mittwoch, 8. Jänner 2020 um 18:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Dazu laden die Tiroler Landesmuseen und die Marktgemeinde Telfs, Grußworte sprechen Bgm. Christian Härting, Obmann des Telfer Schleicherlaufens, sowie Dr. Karl C. Berger, Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums.

Einige Fasnachtsgruppen sind vertreten und gewähren im Innenhof des Tiroler Volkskunstmuseums einen Einblick in das Telfer Schleicherlaufen.

Die Ausstellung ist dann bis zum 25. Februar 2020 im Volkskunstmuseum zu sehen (täglich geöffnet, 9-17 Uhr; Erwachsene 11 €/ ermäßigt 8 €/Kinder und Jugendliche unter 19 J. frei).

Tillys "Große Telfer Papierfasnacht" ...

... zeigt eine Szenerie mit rund 150 gezeichneten und gemalten Figuren. Der Telfer Künstler stellt die historisch-traditionellen Figuren und Gruppen wie den Laternenträger und die Schleicher, den „Naz“ und die „Laninger“ oder den „Pånznåff“ inmitten der „Wilden“ dar. Vor der Kulisse Telfer Bauern- und Bürgerhäuser hält der Künstler auch an im Laufe der Zeit verloren gegangenen Figuren fest, darunter die „Bötlstanzer“, die „Tschapfler“ (sie treten heuer wieder in Erscheinung!), das Nachtwächterpaar und der „Säcklmeister“. Der Vor- und Querdenker der Telfer Fasnacht meint: "Lerne die Fasnacht näher kennen, dann lernst Du die Telfer besser verstehen."

Gespräch mit Kunstimpulsen am 18.1.2020



Am Dienstag, 18. Februar, findet um 18:30 Uhr ein Gespräch zum Thema „Vertraute Übergangszeiten kunst-voll neu anschauen“ statt, Fasnacht und Fastenzeit aus der Perspektive von Kunst und Religion, mit Kunsthistorikerin Claudia Mark und Bischof und Kunsthistoriker Hermann Glettler, Moderation: Religionswissenschaftlerin Magdalena Modler-El Abdaoui. Der Eintritt ist frei.