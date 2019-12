IMST/WILDERMIEMING. Mit Spannung wird der Imster Fasnachtsversammlung am Dreikönigstag entgegengeblickt. Unter anderem wird dort auch erstmals das Plakat der Öffentlichkeit präsentiert. Ganz besonders daran ist dieses Mal, dass dieses nicht nur als Poster, sondern auch in einem sehr aufwändigen Verfahren, als Lithografie vervielfältigt wurde.

Künstler bzw. Künstlerin gestaltet Fasnachtsplakat

"Ihre persönliche Interpretation des Imster Schemenlaufens künstlerisch darzustellen" – So lautete der Auftrag des Fasnachtskomitees an Daniela Pfeifer zur Gestaltung des diesjährigen Plakats. Nach vier Jahren wird das traditionelle Großereignis am 9. Februar 2020 wieder die Stadt Imst beherrschen. Seit 2000 lädt das Fasnachtskomitee jedes Mal einen Künstler bzw. eine Künstlerin aus der Region zur Gestaltung ein.

„Daniela Pfeifer ist nicht nur eine renommierte Malerin. Sie ist auch mit Herzblut für die Imster Fasnacht da, hat bereits zahlreiche Wägen und Labera-Bilder mitgestaltet,” so Dr. Ulrich Gstrein, Obmann der Imster Fasnacht. „Eine ganz besondere Ehre“, freut sich Daniela Pfeifer, „vor allem für mich als Frau.“ Das neue Sujet wird im Rahmen der Fasnachtsversammlung präsentiert. Doch anstatt „nur“ die Poster zu drucken, entstand die Idee, das Ganze in einer exklusiveren Ausgabe aufzulegen. „Mir geht es darum, das Bild in den Mittelpunkt zu rücken“, erklärt Dr. Ulrich Gstrein, „ganz ohne Schriftzüge. Und in einer edlen Ausführung. Zum Beispiel in Form einer Lithografie.“

Steindruck bei der Familie Stecher

Eine spannende, neue Herausforderung, der sich Daniela Pfeifer gemeinsam mit dem Lithografen und Urgestein der Tiroler Druckereibranche, Günther Stecher stellte. Stecher betreibt mit seiner Familie seit mehr als 35 Jahren im Wildermieminger Ortsteil Affenhausen eine der letzten Steindruckereien Österreichs. Paul Flora, Chryseldis Hofer-Mitterer, August Stimpfl oder Elmar Kopp sind nur ein Auszug der renommierten Künstlerschaft, die ihre Werke bei den Stechers vervielfältigten.

Aufwändiges Verfahren

Wobei das mit Massenproduktion rein gar nichts gemein hat. Vielmehr handelt es sich dabei um

ein sehr aufwändiges Unterfangen, wie Daniela Pfeifer berichtet. Das Kunstwerk wird in einem

ersten Schritt in seine einzelnen Farben „zerlegt“ und die Farben jeweils von Hand (nach-)gemischt. Pro Farbton wird eine eigene Natursteinplatte (verwendet wird ausschließlich Solnhofer Plattenkalk) vom Künstler seitenverkehrt bezeichnet - mit Lithokreide oder -tusche.

Die einzelnen Farbschichten werden schließlich mit einer Walze auf den Stein aufgetragen und

mit einer Handpresse auf das Papier gebracht. Eine körperlich anspruchsvolle Handarbeit, jede Platte wiegt immerhin zwischen 50 und 70 Kilogramm. Abgesehen davon ist akribische Genauigkeit gefragt. Nicht umsonst gilt die Lithografie als „Königin aller Drucktechniken“.

Bis um 1950 galt der Steindruck als eine gängige Technik zur Vervielfältigung von farbigen Druckerzeugnissen, bevor er dann vom Offsetdruck abgelöst wurde.

Zurück zur Tradition

Besonders interessant, so die Künstlerin, sei es gewesen, den Bogen vom tief verwurzelten Imster Brauchtum über dessen abstrakte Interpretation bis zum traditionellen Handwerk des Steindrucks zu spannen. „Der Kreis schließt sich wieder zurück zur Tradition“, betont Daniela Pfeifer.

Die 1973 in Straßburg geborene und seit vielen Jahren in Imst lebende Künstlerin beschäftigt

sich seit 1999 intensiv mit der Malerei, hat zahlreiche Malstudien und Kunstseminare absolviert und stellt regelmäßig im In- und Ausland aus. Seit einigen Jahren ist sie außerdem auch als Dozentin für Malerei an diversen Kunstakademien tätig.

Ausstellung im Imster Fasnachtshaus

Fast das gesamte vergangene Jahr hat sich Daniela Pfeifer mit der Thematik des Imster Schemenlaufens auseinandergesetzt und mehrere Bilder in Acryl erarbeitet. Zu sehen sind diese bei einer Ausstellung im Imster Fasnachtshaus vom 12. Jänner bis 26. Jänner 2020 (Freitag von 16.00 bis 19.00 Uhr und Sonntag von 16.00 bis 20.00 Uhr). Im Rahmen der Ausstellung kann auch die nummerierte und signierte Auflage der Lithografie erworben werden.