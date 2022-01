POLLING. Bilder bringen Farbe ins Leben: Gisela Walcher, eine begabte „Naturmalerin“, wirkt weiter. Jetzt für den Vinzenzverein Polling.

Natur als Inspiration



Dieses Weiterwirken und das Erinnern an sie geschieht jetzt durch eine Verkaufsausstellung von mehreren hinterlassenen Bildern. Sie sind während der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Polling zu besichtigen und auch anzukaufen. Montag 8-12, 14 – 18 Uhr. Di bis Fr.: 8 -12. Der Erlös kommt „volle“ der Vinzenzgemeinschaft zugute.Gisela Walcher hat mit ihrem Mann Hans siebzehn Lebensjahre in Polling, konkret am Pollingberg, verbracht. Nach mehreren Kursen an der Volkshochschule hat sie ihrem naturgegebenen Maltalent so richtig nachgehen können. Die wichtigsten Inspirationen dafür bekam sie aus der Natur und den eigenen Blumen. Und damit bringt sie „Bunt“ in unser Leben, in unsere Wohnungen. Ein Bunt, das wir gerade heute so dringend brauchen!

Farbe in dunklen Zeiten

Das Foto mit Bürgermeisterin Prof. Gabriele Rothbacher und Anna Sprenger, Obfrau der Vinzenzgemeinschaft Polling zeigt ein Stück von Gisela Walchers Buntheit. Sie hat diese zu Lebzeiten auch in mehreren Vernissagen zum Ausdruck bringen können. Jetzt wird ihre Arbeit der Vinzenzgemeinschaft helfen. Und vielen Freude durch Farbe in eher dunklen Zeiten bereiten.