POLLING. Am 15. Jänner 2021, gegen 08:50 Uhr lenkte ein 43-jähriger Österreicher einen LKW-Zug auf der Inntalautobahn in westliche Richtung. Auf Höhe des km 94 in Pettnau geriet der Anhänger aus bisher unbekannter Ursache in Schlingern und stürzte um, wodurch die A12 komplett blockiert wurde. Bei dem Unfall wurden der Anhänger und der Lkw beschädigt, der Lenker blieb unverletzt. Bis zum Abschluss der Fahrzeugbergung um 11:50 Uhr war die A12 in Fahrtrichtung Westen nicht passierbar.