Wieder 50 neue energiesparende LED-Lichtköpfe

TELFS. Fortgesetzt haben die GemeindeWerke Telfs den Austausch der Lichtköpfe von Straßenlampen. „Seit Mai wurden Unterbirkenberg und Bairbach auf LED umgestellt, danach kommt Mösern dran“, berichtet Energie-Bereichsleiter Gustav Stangl.

24 Lampen in Unterbirkenberg, 11 in Bairbach und 24 in Mösern – das ist ein weiterer Schritt im Energiesparprogramm der Marktgemeinde, die den Auftrag zum Austausch erteilte. Die bisherigen Arbeiten durchgeführt haben die GemeindeWerke-Mitarbeiter Michael Hirn und Peter Klieber. Eine LED-Lampe kostet inklusive Montage rund 500 Euro. Je nach Type beträgt die Energieeinsparung rund 60 Prozent. "Neben dem positiven Umwelteffekt rechnet sich diese Umstellung nach nur wenigen Jahren auch wirtschaftlich“, weiß GemeindeWerke-Geschäftsführer Dirk Jäger, dem Energieeffizienz ein großes Anliegen ist und der den Einsatz von LED-Beleuchtung auch für private Haushalte dringen empfiehlt.

2013 wurde mit der Umrüstung auf energiesparende LED-Lichtköpfe begonnen. „Von den 2.096 Lichtpunkten im Gemeindegebiet sind inzwischen rund 450 umgestellt“, berichtet Bereichsleiter Stangl: „Sobald der Gemeinderat Mittel für weitere Umstellungen freigibt bzw. budgetiert, setzen wir das zügig um.“