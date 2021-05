ZIRL. Verantwortung für Andere zu übernehmen, ist immer, aber gerade auch in dieser besonderen Zeit, ein wichtiges Zeichen. Die 12-jährige Elina Gnesetti aus Zirl hat sich dazu entschlossen, ihre lange Haarpracht abzuschneiden, um diese für eine Perücke für krebskranke Kinder zu spenden.

Ein wunderbarer Gedanke

Die Haare wurden 40cm abgeschnitten und an den Verein „Die Haarspender“ geschickt. Elina ist dieser Schritt nicht ganz leicht gefallen, aber das Gefühl ein anderes Kind damit glücklich zu machen, lässt sie übers ganze Gesicht strahlen. Die Friseurin Erika Würtl von der Haarschneiderei in Zirl war von Elinas Idee und Entschlossenheit so begeistert, dass sie ihr kurzerhand den Haarschnitt geschenkt hat. Gemeinsam für den guten Zweck ist ein wunderbarer Gedanke.