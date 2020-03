Schnäppchenjäger aufgepasst: Die „SEEFELDER MARKTTAGE“ stehen vor der Tür und bietet von 06. bis 08. März 2020 unzählige Chancen auf stark reduzierte Ware aller Branchen und Qualitätsprodukte aus der Region. Das von der Kaufmannschaft Seefeld organisierte Shopping-Wochenende gilt seit mehr als 20 Jahren als unverzichtbarer Termin für alle Ausverkaufs-Shopper und lässt sich zudem perfekt mit einem Wochenendausflug für die ganze Familie in Seefeld verbinden.



Große Vielfalt – beste Beratung



Bei den „SEEFELDER MARKTTAGE“ bleibt kein Einkaufswunsch unerfüllt. Insgesamt erwarten die Besucher über 50 Stände von regionalen Händlern und Familienbetrieben, welche die besten Produkte für den alpinen Lebensraum in unserer Heimat Tirol anbieten. Ob Fashiontrend, Bergschuh, Designerschmuck, Sonnenbrille oder Sportartikel: Finden Sie Ihr ganz spezielles Lieblingsstück zum super fairen Preis und genießen Sie neben vielen Angeboten und bester Beratung das entspannende Ambiente der Seefelder Shoppingmeile.



Auch in kulinarischer Hinsicht lohnt sich ein Ausflug zu den „SEEFELDER MARKTTAGE“, das von 06. bis 08. März, täglich zwischen 10 und 17 Uhr alle großen und kleinen Besucher mit regionalen Gaumenfreuden verwöhnt. Verkosten Sie die besten Produkte heimischer Betriebe und genießen Sie am großen Bauernmarkt Ihr ganz persönliches Stück Tirol.



SHOP und COLLECT – holen sie sich ihr persönliches Dankeschön



Für alle Schnäppchenjäger/innen bieten die Shops der Seefelder Kaufmannschaft in diesem Jahr noch etwas mehr. Wenn Sie auf ihrer Schnäppchenjagd in 3 Shops über € 10,- einkaufen, bekommen Sie Ihr kleines Dankeschön direkt am Stand der Seefelder Kaufmannschaft am Dorfplatz. Sollten Sie in 5 Shops oder mehr über € 10,- einkaufen, können Sie an der Tombola teilnehmen und mit etwas Glück exklusive Einkaufsgutscheine gewinnen.

Ihre persönliche Teilnahmekarte erhalten sie in allen Shops der Seefelder Kaufmannschaft.

Genießen Sie ein einzigartiges Shoppingerlebnis für die ganze Familie und erleben Sie gleichzeitig das wunderschöne Flair der Olympiaregion Seefeld: Beim „SHOPPING WEEKEND SEEFELD“.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Seefelder Kaufmannschaft