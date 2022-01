Geh‘ Deinen Weg mit Thöni in eine erfolgreiche Zukunft

Zwei Ausbildungsmöglichkeiten lassen bestens geschulte Absolvent*innen der Thöni Akademie in eine aussichtsreiche Zukunft blicken: eine Lehre in einem von vier gefragten Lehrberufen oder die einzigartige Ausbildungskombination von technischer Ausbildung und Matura am technischen Gymnasium in Zusammenarbeit mit dem BORG Telfs.

Lehre bei Thöni

Das Thema Aus- und Weiterbildung wird bei Thöni als mehrfach ausgezeichnetem Lehrbetrieb großgeschrieben. Neben Maschinenbautechniker*innen und Mechatroniker*innen werden auch die Lehrberufe Elektrotechniker*in mit dem Hauptmodul Anlagen- und Betriebstechnik und Konstrukteur*in angeboten. Selbstverständlich ist auch eine Lehre mit bzw. nach Matura möglich. Eine Lehrausbildung an der Thöni Akademie bedeutet, eine top aktuelle Ausbildung in einem führenden Tiroler Familienunternehmen zu bekommen. Begleitet von einem motivierten Ausbilderteam, das sein Knowhow und seine Freude an der Arbeit mit dem Werkstoff Metall auf abwechslungsreiche Weise vermittelt. Gestartet wird mit einer intensiven Grundausbildung. In der eigenen Thöni Lehrwerkstätte und den eigenen Labors, ausgestattet mit neuesten Maschinen und Anlagen, wird das Wissen in verschiedensten Projekten umgesetzt und dann in den Fachabteilungen vertieft. Thöni Lehrlinge werden dabei von drei hauptberuflichen Ausbildern, jeder Profi auf seinem Gebiet, fachlich bestens auf das Arbeitsleben vorbereitet. Auch die sozialen Kompetenzen und die persönliche Entwicklung werden gefördert indem regelmäßig Lehrlingstrainings, diverse Kurse, Outdoor Teambuildings und Lehrlingsausflüge mit Betriebsbesichtigungen veranstaltet werden. Zusätzlich gibt es zahlreiche Benefits wie z.B. die Thöni Körperfabrik, das Skylunch, eine Mittagsverpflegung mit vergünstigten Lehrlingskonditionen, Prämien für gute Leistungen, VVT Jahresticket, Firmenevents u.v.m.

Technisches Gymnasium Telfs

In Kooperation mit dem BRG/BORG Telfs wird ein einzigartiges Modell aus Fach- und Allgemeinausbildung angeboten. In der 5-jährigen Ausbildung werden alle Inhalte der AHS-Oberstufe und der Lehrausbildung vermittelt, wahlweise in Mechatronik oder Automatisierungstechnik. Die Schülerinnen und Schüler schließen dann mit Matura und Lehrabschluss ab und es stehen ihnen für die Zukunft alle Wege offen – vom direkten Berufseinstieg bis zu einem Hochschulstudium.

Das Unternehmen Thöni

Das stetige Vorantreiben innovativer und nachhaltiger Lösungen in den Bereichen Aluminium, Automotive Components, Umwelt Energietechnik, Maschinen- und Anlagenbau und Schlauchproduktion macht das Unternehmen Thöni zu einem verlässlichen Partner nationaler und internationaler Kunden. Mehr Infos unter www.thoeni.com