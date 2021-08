Unter dem Motto „GRAND OPENING NIGHT“ findet am Samstag, den 7. August die offizielle Eröffnung des neuen Lokals „THE CLUB“ in Telfs statt. Ab 21 Uhr öffnet THE CLUB seine Pforten

und für diesen speziellen Abend wurden internationale Top-Acts gebucht.

Allen voran DJ AMATO, der mit seiner Produktion „Este Verano“ schon die Dance-Charts eroberte, bekommt Unterstützung von den DJ KAYCE und DJ OXYD, die mit heißen Beats für die richtige Stimmung auf der Tanzfläche sorgen werden. Der Eintritt ist frei und jeder Gast bekommt einen Welcome-Drink!

