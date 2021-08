Der Fixtermin für alle Fashion-Freaks und Party-People geht am 14. August 2021 in seine nun bereits 14. Auflage: Die „White Night“ Seefeld! Diese Sommerparty der Extraklasse steht erneut ganz im Zeichen modischer Highlights, gepflegter Unterhaltung und einem besonderen Ambiente – Seefeld’s Ortskern in stilvollem Weiss. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, diesen Sommerabend vom Allerfeinsten zu genießen:

Fashion!

Seit Jahren gilt Seefeld als Hot-Spot aller modebewussten Trendsetter, ist doch die agile Kaufmannschaft stets am brandneuen Stand der aktuellen Mode aus Mailand, Paris und London.

Seefelds Dorfplatz und die Fußgängerzone verwandelt sich am 14. August zum Zentrum der heißesten kommenden Modetrends und das Zentrum Seefelds wird zu Tirols einzigartigstem Laufsteg umfunktioniert. Direkt vor der Kulisse der Seefelder Kirche präsentieren 30 Topmodels die neuesten Kollektionen für Herbst und Winter auf dem wohl einzigartigsten OPEN AIR Catwalk Tirols.



Lukullisches?

Noch nie musste man Seefeld hungrig oder gar durstig verlassen. Schon gar nicht am 14. August! Prickelnder White Secco in sehr vielen sommerlichen Mix-Varianten kredenzen neben den Seefelder Wirten auch die „White Night“-Freunde der Firma Schlumberger an mehreren, natürlich weißen Ständen. Eine sommerfrische Abkühlung und Inspiration kommt also von innen. Auch kulinarisch trumpft Seefeld mit seinen Top-Betrieben im Rahmen der „White Night“ besonders auf.

Gewinnen!

Das Casino setzt an diesem Tag auch ausnahmsweise mal nicht auf Rot oder Schwarz sondern ganz auf WEISS. Nach dem White Night Motto "JUST WHITE" genießen Besucher ein unvergleichliches Erlebnis im Casino Seefeld.

Kurz:

Sie sehen: Ganz Seefeld wird weiß leuchten! Versäumen Sie dieses Fashion-, und Lifestyle-Highlight im einzigartigen Flair der Seefelder Fußgängerzone nicht! Egal, ob modebewusste „Partypeople“ - oder auch nicht! Kommen Sie, tauchen Sie ein – am besten ganz in Weiss!



Programmdetails der “White Night” am 14.08.2021 in Seefeld:

17:00 Uhr Opening der White Night

19:00 Uhr FASHION SHOW # 1

22:00 Uhr FASHION SHOW # 2

23:00 Uhr WEISSES Feuerwerk // Dorfplatz Seefeld

… natürlich bei FREIEM EINTRITT zu allen OPEN AIR HIGHLIGHTS!