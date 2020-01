Tag der offenen Tür am Technischen Gymnasium Telfs

Am Freitag 10.01.2020 lädt das Technische Gymnasium Telfs unter dem Dach der Thöni Akademie von 15:00-18:00 Uhr zum Tag der offenen Tür (Obermarkstraße 48, Telfs). Das Technische Gymnasium Telfs ist eine fünfjährige Oberstufenform des BRG/BORG Telfs und bietet eine einzigartige Ausbildungskombination aus fundierter Allgemeinbildung mit AHS-Matura und Berufsausbildung mit einem Lehrabschluss in Mechatronik oder Automatisierungstechnik. Ein besonderer Fokus liegt auf der individuellen Betreuung der Schüler/innen und deren fachlicher und persönlicher Entwicklung. Du willst die Ausbildung am TGT näher kennenlernen? Dann komm am Tag der offenen Tür vorbei und nutze die Gelegenheit, dich bei Schüler/innen und Lehrer/innen zu informieren!