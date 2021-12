TELFS. "Aufschwung, Stabilität und Nachhaltigkeit" – unter dieses Motto stellt Bürgermeister Christian Härting (Wir für Telfs) den Haushaltsplan für 2022. Der Telfer Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 16. Dezember, das umfangreiche Zahlenwerk nach nur kurzer Diskussion mit 17:4 Stimmen abgesegnet, dagegen sind GV Angelika Mader und GR Manfred Lerch (beide ÖVP). Enthaltungen: GR Herbert Klieber (BLT), GR Norbert Tanzer.

Statt Kritik brachte GR Sepp Köll (TN) in seiner letzten Budgetsitzung nur dankende Worte mit, vor allem für Kassenchefin Doris Schiller. Viel Lob kam auch von Vize-Bgm. Christoph Walch, der den Klimaschutz ab 2022 als große Hauptaufgabe der Gemeinde sieht.

Das Wichtigste für die Bürger/innen: Um sie in der Corona-Krise nicht weiter zu belasten, gibt's keine Gebührenerhöhungen, nicht einmal eine Indexanpassung, betont Bgm. Härting. Der Gesamtschuldenstand inkl. Leasingverpflichtungen und Haftungen reduziert sich von € 49,1 Mio. auf € 46,0 Mio. "Dabei ist eines klar", so Härting: "Schuldenabbau heißt nicht Sparpaket, sondern Schwerpunktsetzung."

Auch 2022 ausgeglichen

Der Marktgemeinde gelingt auch 2022 ein ausgeglichenes Budget, das ist in diesen Zeiten nicht in allen Gemeinden selbstverständlich, weiß Härting. Der Finanzierungshaushalt 2022 enthält 43,8 Mio. €. Der Ergebnishaushalt inkl. Abschreibungen weist sogar einen Überschuss von 1,4 Millionen aus.

Was Corona 2022 bringen wird, weiß niemand, aber: "Wir stehen finanziell gut da", so das Resümee vom Ortschef zum Voranschlag 2022. Das sagt auch GV Michael Ebenbichler (FPÖ). Nur GR Tanzer mahnt, dass den Mehreinnahmen noch mehr Ausgaben gegenüberstehen, zu wenige Rücklagen gebildet werden. Dass die Richtung stimmt, betont WFT-GR Simon Lung: "Wir investieren in Krisenzeiten, das ist mutig, es geht darum, Telfs wird so lebenswerter zu gestaltet!"

Wenig erfreulich sind die Kostenentwicklung bei der Kinderbetreuung, es wird mehr Personal gebraucht, so Härting: "Da geht es allen Gemeinden gleich, es wird von Jahr zu Jahr mehr, die Kinderbetreuung wird zur Herkulesaufgabe."

Erfreulich sind die Zahlen auf der Kommunalsteuer-Einnahmenseite: Die Hochrechnung für 2021 beträgt 5,072 Mio. €, für 2022 wurden 5,500 Mio. € budgetiert.

Neue Vorhaben für 2022

Im Wahljahr 2022 werden keine großen Vorhaben gewagt, erklärt Bgm. Härting, aber viele große Projekte sind in der Umsetzung.

Für 2022 stehen an: Umbau und Erweiterung des Volksschulzentrums, finanziert aus Eigenmitteln (70.000 €). Beschlossen wurde der Ankauf von Räumlichkeiten für den neuen Kindergarten Obermarkt (um 1,1 Mio. €), der 2022 beim Köll-Areal entsteht. Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre ArgeAlp soll der Weg zur Friedensglocke um 200.000 € revitalisiert werden. Der Hochwasserschutz Mösern-Pettnau und Giessen bzw. Revitalisierungsmaßnahmen werden vorauss. 350.000 € kosten. Die Sanierung der Turnhalle Mittelschule (Darlehensaufnahme 450.000 €) sowie ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 3000 für die Feuerwehr Telfs (482.500 € mit Zuschüssen Land etc.) sind weitere große Ausgaben. Weiters stehen an: Straßenbau (ca. 1 Mio. €), Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden, Projekt LEONARDO, Ausbau der E-Tankstellen, Umweltförderungen (klimafitte Mobilität), Unterstützung des Vereinswesens, Grundankäufe, Urnengräber usw.