TELFS. Bisher war er Alleinkämpfer im Gemeinderat, nun will sich RA Mag. Norbert Tanzer (zuletzt PZT/SPÖ) mit vereinten Kräften für die Telfer/innen einsetzen. Im Inntalerhof präsentierte er am Freitag seine Liste "Dein Telfs".

Tanzer und Schilcher voran

An Tanzers Seite ist Ex-FPÖ-Mandatar Dieter Schilcher, der 2016 auf der Liste BLT von Herbert Klieber kandidierte und nun wieder ins Ortsparlament einziehen möchte: "Dieses Team gefällt mir. Die Entwicklungen in Telfs gefallen mir nicht, es wird viel drübergefahren, daher greife ich nochmal an."

Tanzer geht als Bürgermeisterkandidat ins Rennen: "Ich rechne mit einer Stichwahl. Wir sind aber dankbar für jede Stimme", gibt sich Tanzer realistisch: "Ich finde es besser, wenn drei im Gemeinderat sich mit guten Ideen einbringen als wenn elf drin sitzen und nur die Hand heben."

Plattform als Ideenbringer

Das Feedback auf der Social Media-Plattform hat Tanzer bewogen, diese "parteiunabhängige, überparteiliche Liste" zu gründen, und mit Projekten und guten Ideen Druck im Rat zu machen: "Unsere Umfrage über die Zufriedenheit mit der Gemeindepolitik hat ein 4– ergeben, fast ein Fünfer." Das Miteinander stellt Tanzer in den Vordergrund, die Bevölkerung soll sich über "Dein Telfs" im Gemeinderat stärker einbringen können: "Unser Ziel ist eine konstruktive Mitarbeit."

Experten für Ausschüsse

In den Ausschüssen will Tanzer Experten einsetzen, auf seiner Liste mit 20 Kandidaten/innen sind einige Fachkräfte, verweist er z.B. auf Sportvereins-Experte Ronald Zimmermann (3. der Liste), Bildungs-Expertin Sabine Vindl (4.) oder Energieexperte Erich Obmacher (5.).

Im Budget will Tanzer z.B. einen fixen Posten für Klimaziele einbauen, unter dem Motto Minus 1,5°C. Etwa über Förderungen für Photovoltaik. Öffentliche Verkehrsmittel (bessere Anbindung von Mösern), E-Bike-Förderungen, Frequenzbringer für den Ortskern, Förderung regionaler Produzenten, gemeinnützigen Wohnbau, gerechtere Vereinsförderungen, Hochschule für Telfs, Telfer Bad- und GWT-Entscheidungen in den Gemeinderat rückführen etc.

20 Kandidaten/innen:

1. und Bgm.-Kandidat Mag. Norbert Tanzer, Rechtsanwalt

2. Mag. Dieter Schilcher, Versicherungsfachmann

3. Ronald Zimmermann, Angestellter

4. Mag. Sabine Vindl, Professorin HAK Imst

5. Erich Obmascher, Elektrikmeister

6. Miriam Zimmermann, Studentin

7. Alfred Kluckner, Landwirt

8. Mag. Lisa Hochschwarzer, Juristin

9. Gustav Stangl, Elektrikermeister

10. Michael Fritsch, Bundesheerbedinesteter

11. Wolfgang Mader, Dipl. Dekorateur

12. Sabine Tanzer, Pädagogin

13. Ing. Christian Parth, Hochbautechniker

14. Richard Stöckel, Angestellter

15. Karin Schuchter, selbständig

16. Marlon Zimmermann, Maler

17. Judith Dengg, Kanzleileiterin

18. Mario Müller, IT-Administrator

19. Thomas Schluifer, Pädagoge

20. Robert Wolf, Pensionist