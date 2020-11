POLLING. Polling hat eine neue Bürgermeisterin: Prof. Gabriele Rothbacher tritt in die Fußstapfen von Gottlieb Jäger und führt die Gemeinde die nächsten zwei Jahre bis zur Gemeinderatswahl 2022 an.



Nach dem Amtsverzicht von Langzeit-Bgm. Gottlieb Jäger (seit 1998 an der Spitze, Bericht: Bgm. Gottlieb Jäger übergibt sein Amt ) wählte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Abend des 11.11. 2020 die neue Ortschefin von der Allgemeinen Bürgerliste Polling, bisher Bürgermeister-Stellvertreterin, mit sieben von elf Stimmen. Jäger bleibt weiterhin Gemeinderat.

Zwei Stimmen gingen jeweils an die Kandidatin NR-Abg. Rebecca Kirchbaumer (Dorfliste, konnte wegen einer Sitzung in Wien in Polling nicht dabei sein) und Robert Greil von der Fraktion "Bunt für Polling".

Knabl neuer Vize-Bürgermeister

Zum neuen Vize-Bürgermeister wurde mit sieben Stimmen der ebenso abwesende Andreas Knabl gewählt. Als Corona-Kontaktperson (K1) konnte er an der Sitzung nicht teilnehmen, überbrachte aber über ein Schreiben seine Zustimmung, das Amt zu übernehmen, sollte er gewählt werden. Kandidatin Rebecca Kirchbaumer erhielt zwei Stimmen, zwei weitere Stimmen waren ungültig. Neu besetzt musste nach Knabls Wahl auch ein Posten im Überprüfungsausschusses werden, diesen übernimmt GR Michael Schaffler (Allgemeine Bürgerliste).