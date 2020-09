TELFS. Nach einem Antrag der ÖVP am 3. September im Telfer Gemeinderat unter dem Titel „Telfer Blut“ gehen die Wogen in der Partei hoch: Die Antragstellerin VP-GV Angelika Mader wurde jetzt wegen dieser "Diktion" ÖVP-intern zum Rücktritt aufgefordert. VP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun und VP-Gemeindeparteiobmann Telfs Johann Ortner erklären in einer Presseaussendung: „Die Diktion ist inakzeptabel und klar zu verurteilen.“

Nicht zum erstenmal wurden Rücktrittsaufforderungen gegenüber Mader laut, es geht um die "Pfusch"-Causa, um den Verdacht der "illegalen Beschäftigung" eines Gemeindewerke-Mitarbeiters gegen die ÖVP-Gemeindevorständin Angelika Mader. Mader bestreitet dies, der Fall wurde längst ad acta gelegt, Mader spricht von einer Hetzjagd gegen sie. Link zum Bericht:

"Pfusch"-Causa in Telfs: ÖVP-GV Mader zum Rücktritt aufgefordert

Antrag "Telfer Blut"

Mit dem aktuellen Antrag "Telfer Blut" hat die Telfer Gemeindevorständin Angelika Mader nun für den ÖVP-Gemeindeparteiobmann von Telfs, Johann Ortner, endgültig eine Grenze überschritten.

„Wer sich einer solchen Sprache bedient, dem fehlt entweder jede historische Sensibilität, oder aber er möchte bewusst provozieren. Beides ist inakzeptabel und mit den Werten und Grundsätzen der Volkspartei nicht vereinbar. Ich fordere Mader deshalb auf, die ÖVP-Gemeinderatsfraktion umgehend zu verlassen."

Auch Martin Malaun, Landesgeschäftsführer der Tiroler Volkspartei, distanziert sich heute unmissverständlich: