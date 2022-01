NO HATE: Buchübergabe im Zeichen des Miteinander

TELFS. NO HATE nennt sich das Kunstprojekt des Telfer Metallkünstlers »Rostbaron« Bernhard Witsch und der Roppener Künstlerin Alexandra Rangger. Die beiden vereinten 71 Kreative, die gemeinsam eine großdimensionierten Metallskulptur mit Botschaften und Zeichen gegen den Hass individuell gestalteten. Unter ihnen sechs KünstlerInnen aus Telfs. Die Initiative ist auch in Buchform dokumentiert, die Marktgemeinde Telfs hat ein kleines Kontingent angekauft.

„Wir wollten Worte und Zeichen setzen, die eine zeitlose Haltung zum Ausdruck bringen“, so die beiden InitiatorInnen zu ihrem Projekt, das sich nach mehrmonatiger Vorbereitungszeit in einem 7 x 1 Meter großen Schriftzug NO HATE manifestiert. Darauf haben sich 71 KünstlerInnen und Kreative nationalen und internationalen Zuschnitts mit ihren persönlichen Botschaften gegen Hass und Intoleranz und für die Kraft des Miteinander und kreativer Netzwerke verewigt.

Dieser Schriftzug – schwer an Gewicht und gehaltvoll in seiner Aussagekraft – ist seit kurzem »on tour«, aktuell in Imst. Über eine Präsentation im Raum Telfs wurde bei der Übergabe des dazugehörigen Buches an Bgm. Christian Härting bereits konkret gesprochen – man darf gespannt sein. Aus Telfs haben sich die KünstlerInnen bzw. Kreativen Stefan Rosentreter, Elisabeth U. Sarcletti, Sabine Schletterer, Urban Sterzinger, Harry Triendl und – natürlich – Bernhard Witsch an dem Projekt beteiligt.