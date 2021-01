Was haben Bio-Äpfel mit Hygienelösungen zu tun?

ZIRL. Auf den ersten Blick nicht viel, aber bei der Herstellung von Bio-Apfelsaft entstehen wertvolle Abfallprodukte mit Potenzial zur Weiterverwertung: z.B. Wachse, die im Labor in neue Rohstoffe für Reinigungsrezepturen verwandelt werden. An dieser spannenden Aufgabe forscht derzeit Hygienespezialist hollu gemeinsam mit Projektpartnern – ganz im Sinne seiner Nachhaltigkeitsstrategie.

Im täglichen Arbeiten folgt hollu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen: Sustainable Development Goals, kurz SDGs. Was diese Strategie ganz konkret bedeutet, zeigt das aktuelle Apfeltrester-Upcycling-Projekt, das hollu gemeinsam mit dem Management Center Innsbruck (MCI), BIO vom BERG und der Cura Marketing GmbH im September 2020 startete. Bei der Herstellung von Bio-Apfelsaft entsteht jährlich eine große Menge an Pressrückständen, sogenanntem Apfeltrester. Darin sind unter anderem Wachse enthalten, die zum Beispiel in nachhaltigen hollueco Bodenbeschichtungen eingesetzt werden könnten. Konsequent entwickelt der Tiroler Hygienespezialist seine ökologische Produktlinie weiter und forscht an umweltfreundlichen Rezepturen. In den nächsten eineinhalb Jahren wird hollu mit seinen drei Projektpartnern herausfinden, ob Apfeltrester für das hollu Sortiment neue Früchte trägt – unterstützt von der Innovationsförderung des Landes Tirol.

Der Weg zu den Nachhaltigkeitszielen: Innovation!

„Unser Bestreben ist, Gesundheit und Wohlbefinden durch innovative Hygienelösungen herbeizuführen. Das Projekt stützt sich auf eine Vielzahl der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die wir in unserer Strategie verankert haben“, betont Dr. Marco Rupprich, hollu Bereichsleiter für Innovation. Denn je nachhaltiger die Rohstoffe der hollu Reinigungsprodukte, desto besser für die Zukunft unseres Planeten. Mit der ökologischen Produktlinie hollueco bietet hollu höchste Produktqualität im Einklang mit der Umwelt – ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen und EU-Ecolabel. Gespannt auf mehr?

Entdecken Sie die nachhaltige holluworld auf: www.hollu.com/verantwortung