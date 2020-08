Am gestrigen Sa fand endlich wieder ein Rennen mit Massenstart für den Österreichischen Radnachwuchs statt! In Markersdorf/NÖ wurde bereits zum 7.Mal der GP Fliegerhorst in Form eines Kriterium ausgetragen. Mit von der Partie natürlich der Nachwuchs des ÖAMTC RAIKA BKD ASV Inzing. Bei den Junioren wurde Lukas Grießer 10. Er konnte in den vielen Punktewertungen leider keine Punkte einfahren. Seine Schwester Ramona (U14) hingegen punktete fleißig und musste sich am Ende nur hauchdünn Sopie Walcher geschlagen geben – aber auch ein 2. Platz war für Ramona an diesem Tag in Ordnung! Sensationell schlug sich aber an diesem Tag Felix Rützler (U15). Im stark besetzen Feld punktete er eigentlich bei jeder Wertung und kam so völlig überraschend auf den 3. Platz!

Für die Junioren ging es gleich am nächsten Tag weiter zu einem Bergzeitfahren auf das Hochkar. Das war dann schon eher nach dem Geschmack von Lukas Grießer der bei dem schweren Rennen (8,5km/10% Schnittsteigung!) mit einem 3. Platz ebenfalls auf das Podest fuhr!

3 Podestplätze sind eine tolle Ausbeute für Inzings Radasse!