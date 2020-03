Insgesamt sieben Mädchen Mannschaften trafen sich heute am BRG /BORG Telfs und spielten gegeneinander. Die vier besten Mannschaften qualifizierten sich für das Landesfinale in Schwaz.

Die Mädchen aus dem BRG /BORG Telfs, eine Auswahl aus den vierten Klassen, konnten das Turnier für sich entscheiden und somit qualifizierten sie sich für das Landesfinale. Wann und wo es stattfindet, das steht noch in den Sternen. Hoffentlich wird das Landesfinale verschoben, denn ansonsten können die Mädchen aus den vierten Klassen nicht teilnehmen, da sie in dieser Woche ihre Projektwoche in Wien haben.

Die Mädchen wurden durch die ersten Klassen und dritten Klassen unterstützt und hätten sich die Teilnahme redlich verdient.

Die weiteren Plätze belegten, das Paulinum, die SMS Schwaz, das BRG Reutte, das Meinhardinum, die SMS Absam und das BRG in der Au.