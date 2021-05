SEEFELD. Am vergangenen Freitag kamen die Fußball-Profis der Deutschen Nationalmannschaft in Seefeld an, um dort ihr Trainingslager in Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2021 zu absolvieren.

Hotel in Mösern, Training in Seefeld

Genau zwei Wochen vor dem Anstoß zur UEFA Europameisterschaft 2021 bezog der Großteil der DFB-Elf sein Quartier im Hotel NIDUM in Mösern, um dann bis zum 6.6. in Seefeld zu trainieren. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereitet man sich hier knapp zehn Tage lang auf das nächste Großereignis auf internationaler Bühne vor. Bereits am Anreise-Tag fand die erste Trainingseinheit unter den Augen von Jogi Löw statt. Vorerst musste der Bundestrainer jedoch noch auf sechs tragende Säulen im DFB-Team verzichten. Toni Kroos musste eine Corona-Erkrankung aussitzen und Leon Goretzka plagte noch eine Verletzung am Oberschenkel. Die restlichen vier Profis absolvierten am vergangenen Samstag noch das Champions League Finale in Portugal. Timo Werner, Antonio Rüdiger und Siegtorschütze Kai Havertz gingen dabei mit dem FC Chelsea aus London siegreich vom Platz. Mit ihnen wird auch Ilkay Gündogan vom anderen Finalisten Manchester City in Bälde zum DFB-Tross stoßen.

Eine wichtige Errungenschaft

Das Wetter meinte es gut mit den Deutschen und auch mit dem Gastgeber Seefeld. Nachdem die letzten Wochen von Nässe und Kälte gezeichnet waren, erwartete die Stars rund um Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller schönes Wetter und angenehme Temperaturen. Das freute vor allem Elias Walser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Seefeld, der den Besuch der beiden Nationalmannschaften (der ÖFB kommt am 8.6. nach Seefeld) im Vorhinein als "Ritterschlag für die Region" bezeichnete. Nach langem hin und her konnte man vor einigen Wochen Seefeld als Austragungsort für die beiden Trainingslager verkünden. Eine wichtige Errungenschaft für Seefeld, musste man in den vergangenen Monaten doch stark unter dem Einfluss der Corona-Pandemie leiden.

Der Trainingsplatz in Seefeld liegt auf 1.200 Meter. Im schönen Alpen-Panorama bereiten sich die DFB-Profis auf die Europameisterschaft 2021 vor.

hochgeladen von Nicolas Lair

(Fast) ohne Zuschauer

Zum Leidwesen der heimischen Fußballfans wurde das Trainingsgelände allerdings weiträumig abgesperrt. Die aktuellen Corona-Auflagen lassen ein Training mit Zuschauerbeteiligung leider nicht zu. Einige Zaungäste ließen es sich trotzdem nicht nehmen, einige Trainingseinheiten aus der Ferne zu beobachten. Schließlich sind die Millionenschweren Kicker, die teilweise große Fan-Gemeinschaften hinter sich haben nicht jeden Tag zu Besuch am Seefelder Plateau. Nur die Presse durfte den Trainingseinheiten, wenn auch nur zeitlich begrenzt beiwohnen.

Schwierige Aufgaben

Am 11. Juni starten DFB und ÖFB dann in die Europameisterschaft. Der ÖFB wird Seefeld als "Base-Camp" während des Turniers nutzen und von hier aus zu seinen Gruppenspielen gegen die Niederlande, die Ukraine und Nordmazedonien reisen. Dazu reist man nach Amsterdam und Bukarest. Eine deutlich schwierigere Gruppe haben die Deutschen Kicker erwischt. Für sie geht es gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich, den aktuellen Europameister Portugal und die ungarische Nationalmannschaft. Eine schwierige Aufgabe für den DFB, der trotzdem hofft, beim Finale im Londoner Wembley-Stadion am 11. Juli dabei zu sein. Ein großes Public-Viewing für die EM-Spiele ist am Telfer Wallnöferplatz heuer leider nicht möglich. In den Gastgärten der dort

ansässigen Wirte gibt es heuer allerdings die Möglichkeit, alle

Spiele live auf großen Screens mitzuverfolgen.

Ein VIDEO zum Trainingsstart des DFB in Seefeld: