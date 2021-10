INZINg, ZIRL. Am Samstag, den 02.10.2021, trafen die Inzinger Volleyball-Mädels in der zweiten Bundesliga, in ihrer Heimhalle Zirl, auf ihre Gegnerinnen der SG Prinz Brunnenbau Volleys. Durch eine starke Spielleistung konnten sich die Inzingerinnen nach dem erfreulichen CUP-Auftakt wieder einen 3:0 Sieg erkämpfen.

Kopf an Kopf

Gleich zu Beginn des Spiels erspielte sich die Mannschaft von Trainer Roland Gattermayr einen Vorsprung und behielt meistens auch während langer Ballwechsel einen kühlen Kopf und konnte so die Punkte für sich beanspruchen. Am Ende des ersten Satzes lieferten sich die zwei Mannschaften, trotz des zuerst 15:11 erspielten Vorsprungs der Heimmannschaft, ein Kopf an Kopf Rennen. Die Inzinger machten es spannend und verspielten sich zwei Matchbälle. Doch die Girls zogen aus ihrem Teamgeist neue Kräfte und gewannen den ersten Satz mit 27:25.

Am Anfang des zweiten Satzes, schufen sich die Spielerinnen der SU inzingvolley wiederholt einen Punkte-Vorteil gegen über ihren Gegnerinnen. Dies gelang ihnen durch eine stabile Annahme und Verteidigung für einen starken Angriffsaufbau. Dennoch blieb auch dieser Satz am Ende hinaus, ähnlich nervenaufreibend wie zuvor. Schlussendlich setzten sich die Mädels ein weiteres Mal knapp mit 26:24 durch.

Spannend bis zum Schluss

Im Folgenden dritten und damit letzten Satz des Spiels zog das Team aus Inzing ihre Spielweise vom Service bis zum Angriff durch und gewann souverän mit 25:19. Ergebnis: 3:0 (27:25; 26:24; 25:19) Scorer: Graf Raffaela (15), Lamprecht Emilia (12), Graf Jana (12), Reichert Lucia (11), Ebner Anna (5), Sonntagbauer Eva (3).