INZING. Beim ersten GP der Saison in Rankweil im 9er-Ball, gingen 3 Spieler (Fabian Anfang, Florian Heel und Otmar Baumann) des SBCI an den Start. Während Fabian Anfang, Platz 25, und Otmar Baumann, Platz 49, unter ihren Erwartungen blieben, konnte Florian Heel sich bis in die Finalrunde spielen. Am Ende reichte es für den 9ten Platz.

EM 202

Die diesjährige EM im Pool-Billard fand im slowenischen Lasko statt. Inzings Nationalkaderspieler Florian Heel startete in allen vier Disziplinen. In den Bewerben 14/1 – endlos und 10-Ball kam Heel in die Finalrunde und belegte jeweils den 17. Platz. Im 9-Ball erreichte er den 25. Platz. Im 8-Ball und im Teambewerb konnte Heel mit starken Leistungen bis ins Viertelfinale vorstoßen. Leider war auch hier kurz vor den Medaillenrängen Endstation.

Tiroler Championstour

Die erste Championstour der neuen Saison 2021/22 im 10-Ball fand in Kramsach statt. Für Inzing gingen Fabian Anfang, Raphael Biasio, Otmar Baumann, Florian Heel und Reinhard Jordan an den Start. Biasio und Jordan kamen über die Vorrunde und Platz 33 nicht hinaus, während sich Heel, Anfang und Baumann in die Finalrunde spielen konnten. Während sich Anfang in der Finalrunde geschlagen geben musste, Platz 5, konnten sich Heel und Baumann bis ins ½-Finale kämpfen. Nach einem langen Tag und vielen hart umkämpften Matches konnten Heel und Baumann ihre Leistung nicht mehr abrufen und belegten den 3. Platz.