SEEFELD. Der Lokalheld strahlte mit der Sonne um die Wette: ÖSV-Athlet Johannes Lamparter aus Rum fixierte beim Nordic Combined Triple in Seefeld nach einem 3. Platz am Freitag und dem 2. Platz am Samstag den zweiten Stockerlplatz im Finale am Sonntag. Der begehrte Triple-Pokal bleibt in Norweniger Hand: Nach dem Sieger der letzten beiden Jahre Jarl Magnus Riiber aus Norwegen eroberte sein Landmann Joergen Graabak 2022 die Trophäe.

Kaiserwetter und traumhafte Bedinungen herrschten auch am letzten Tag des Highlights der Nordischen Kombinierer, nur der heftige Wind wirbelte das Programm an den drei Tagen etwas durcheinander.

Trotzdem: Das OK-Team rund um die neue SC Seefeld-Obfrau Jacqueline Stark und dem OK-Leiter Thomas Unterfrauner mit ihren über 120 freiwilligen Helfern/innen haben wieder Bestleitung gegeben, um dieses Weltcup-Wochenende zum letzten Highlight der Kombinierer vor den Olympischen Winterspielen in Peking zu machen. "Es ist alles gut gelaufen, es war ein tolles Wochenende. Wir bekamen auch großes Lob von der FIS", erklärte SC Seefeld-Obfrau Jacqueline Stark über das positive Resümee von Lasse Ottesen, FIS-Renndirektor der FIS für die Nordische Kombination.

Auch die wegen der Corona-Auflagen von der Wettkampf-Arena ausgeschlossenen Zuschauer fanden Wege und sorgten – wenn auch mit größerem Abstand – für eine würdige Zuschauerkulisse entlang der Strecke und bei der Sportalm am Fuße des Gschwandtkopf.

Lamparter knapp am Pokal vorbei

Viel zum Jubeln hatten die Fans der österreichischen Athleten, allen voran Johannes Lamparter: Der Rumer fixierte am Sonntag mit einer super Leistung den 2. Platz in der Nordic Combined Triple Gesamtwertung. Der Gesamtsieg geht an den Norweger Joergen Graabak, auf Platz drei landete der Dominator von 2020 und 2021, der Norweger Jarl Magnus Riiber.

Kein Springen am Finaltag

Aufgrund des starken Windes war am Sonntag, 31.1.2022, an ein Springen nicht zu denken. In die Wertung kam der provisorische Wertungsdurchgang, der Samstag Vormittag vor dem Wettkampfsprung durchgeführt wurde. Den gewann der Este Kristjan Ilves vor Jarl Magnus Riiber und Terence Weber. Bester ÖSV-Athlet war Franz-Josef Rehrl als Vierter.

Graabak ging als Führender ins 12,5 km-Rennen

In der bereinigten Triple-Wertung, in der man den Top 15 die Bonuspunkte für ihre Platzierungen in der Nordic Combined Triple Gesamtwertung hinzuzählt, war es jedoch der Norweger Joergen Graabak, der das abschließende 12,5 km Rennen eröffnete. Johannes Lamparter ging als Fünfter und mit sechs Sekunden Rückstand auf die Loipe, ex aequo mit Jarl Magnus Riiber, eine Sekunde dahinter Franz-Josef Rehrl als Sechster.

Aus einer Sechs Mann starken Führungsgruppe, in der sich zu Beginn auch Rehrl befand, wurde schnell eine Drei Mann starke Gruppe, bestehend aus Riiber, Graabak und Lamparter. In der letzten Runde riss Riiber ab, den Sieg sprinteten sich Lamparter und Graabak aus. Trotz der schnellsten Laufzeit von Lamparter hatte Graabak schlussendlich um 1,5 Sekunden die Nase vorne. Franz-Josef Rehrl landete als 8. ebenso noch in den Top Ten, Drittbester Österreicher wurde Lukas Greiderer als 13.



Johannes Lamparter reist mit einer eine positive Bilanz von Seefeld ab und freut sich jetzt auf die Olympischen Winertspiele:

"Es waren drei richtig coole Rennen und ich habe mich auch heute wieder sehr gut gefühlt. Mit dem gesamten Wochenende bin ich natürlich sehr zufrieden, auch meine Sprünge waren wieder ganz ok. Ich weiß wo ich läuferisch stehe, es ist schön, dass ich mit den Besten mithalten kann. Jetzt freuen wir uns auf ein paar Tage in der Höhe, um uns optimal für die Spiele anzupassen. Und dann blicke ich voller Selbstvertrauen Richtung Peking.“

Das Olympiateam reist nun weiter nach Praxmar, wo man die Woche noch zum trainieren nützt. Kommenden Freitag hebt dann der Flieger ab Richtung Peking.

Die weiteren Platzierungen der Österreicher:

15. Martin Fritz

17. Philipp Orter

19. Mario Seidl

24. Lukas Klapfer

26. Stefan Rettenegger

32. Thomas Jöbstl

35. Manuel Einkemmer

37. Thomas Rettenegger