RIETZ. Auf der Rietzer Motocross-Strecke dröhnten am Samstag, 5. September 2020, wieder die Rennmotoren, wegen Corona wohl das erste und letzte Mal heuer.

Auf dem Programm stand der Motocross Junior Cup der Klassen 50, 65 und 85 ccm. Einige vom Nachwuschs des Veranstaltervereins MSC Rietz ließen wieder aufhorchen, mit Liam Pichler gab's sogar einen Klassensieg für den Heimverein in der 50 ccm-Wertung, hier wurde Andre Pirker, ebenso MSC Rietz, Dritter. Das letzte Rennen der Saison wurde für den 26. September 2020 in Möggers angesetzt.