Ramona Grießer holt die Goldmedaille bei den ÖM im Einzelzeitfahren!

Großhartmannsdorf/Stm

Am heutigen Samstag den 15.August 2020 fand im steirischen Großhartmannsdorf (südöstlich von Graz) die diesjährige ÖM im Kampf gegen die Uhr statt. Eigentlich in normalen Wettkampfjahren eine eher selten durchgeführte Disziplin – heuer im Coronajahr allerdings bis August die einzig mögliche Wettkampfvariante auf der Straße! Dementsprechend waren die meisten Teilnehmer sehr gut auf diese Disziplin vorbereitet und motoviert.

Auch der ÖAMTC RAIKA BKD ASV INZING ging mit relativ hohen Erwartungen in diese Meisterschaft.

Ramona Grießer (Md U14) wurde dabei ihrer Favoritenrolle voll gerecht und siegte wie schon in fast allen bisherigen Rennen in diesem Jahr in überlegener Manier. Sie distanzierte dabei die Zweitplatzierte Sophie Walcher auf den anspruchsvollen 8km um mehr als 17 Sekunden.

Auch Felix Rützler fuhr ein hervorragendes Rennen – er belegte beim starken Feld der U 15 mit lediglich 22 sec. Rückstand auf den Sieger, den ausgezeichneten 7. Platz.

Lukas Grießer (Junioren), der heuer als erstjähriger Junior bereits ein Zeitfahren gewinnen konnte, war mit seinem 12. Platz nicht ganz glücklich.

Bereits am Mi geht es für die Inzinger Rennfahrer weiter nach Oberösterreich, wo die ÖM Kriterium stattfindet.