Ihre Leidenschaft hat Jacqueline Stark zum Hauptjob gemacht – im ÖSV und als neue Obfrau im SC Seefeld.

SEEFELD. Seit Herbst 2019 arbeitet sie an der Seite von Ex-Kombinierer-Star und Nordischen Chef Mario Stecher im ÖSV – seit Herbst 2021 ist sie auch Obfrau des größten Vereins in Seefeld, dem Ski-Club mit ca. 430 Mitgliedern. Damit ist Jacqueline Stark in die Fußstapfen von Bgm.a.D. Werner Frießer getreten, Ex-Obmann und Wegbereiter für WM und Weltcupbewerbe. Ende Jänner machen die weltbesten Kombinierer wieder Station beim "Seefeld-Triple". Die 29-jährige Seefelderin hat erstmals in ihrer neuen Funktion die Leitung dieses Prestige-Bewerbes.

Frießer hat Bürgermeisteramt und Obmannfunktion abgegeben. Jetzt sind Sie Obfrau des SC Seefeld, wie kam es dazu?

JACQUELINE STARK: Nach fünf Jahren standen im Herbst 2021 die Neuwahlen an, da habe ich mit Werner das Gespräch gesucht, wie es mit dem Ski-Club weitergeht. Durch seinen neuen Job in der Axamer Lizum ist er zeitlich sehr eingebunden. Ich fragte, ob er sich vorstellen könnte, dass ich seine Funktion im SC Seefeld übernehme. Da war er Feuer und Flamme. Das war kurz vor den Wahlen. Es gab keine Gegenkandidaten/innen, es war einstimmig. Werner steht mir als Stellvertreter zur Seite.

Was waren Ihre Ambitionen, diese Funktion zu übernehmen?

Meine Leidenschaft zum Sport, im speziellen die Nordische Kombination, da bin ich auch technische Delegierte. Privat gehe ich gerne Langlaufen, Springen tue ich nicht (lacht). Ich war auch im Organisationskomitee der WM2019, so ist der ÖSV aufmerksam auf mich geworden wo ich jetzt auch arbeite. Von 2013 bis 2019 war ich bereits bei Seefeld Sports angestellt.

Welche Stärken nehmen Sie für die neuen Aufgaben im Schiclub mit?

Ich habe gute Nerven, kann auch sehr gut mit Menschen. Ich glaube schon dass ich organisatorisch viel bewegen kann, arbeite sehr strukturiert, so versuche ich Ziele umzusetzen.

Welche Ziele sind das?

Ich möchte das Gemeinschaftsdenken im Club mehr ankurbeln, den Team-Spirit. Die Nachwuchsarbeit ist mir sehr wichtig, wie auch die Transparenz.

Bei so vielen Funktionen und Aufgaben – bleibt da noch Freizeit?

(lacht) Ja ich habe Freizeit, Freunde und ein Leben außerhalb des Sports. Aber der Sport ist meine Leidenschaft. Da ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, verschwimmen Freizeit und Job irgendwie.

Wollen Sie langfristig Obfrau bleiben?

Ich würde es gern so lange wie möglich machen, bin aber auch der Meinung, wenn man es zu lange macht, ist es auch nicht gut. Alles was jung und neu ist, schafft neue Ideen und neue Chancen. Am Anfang wollte ich mir das nur anschauen, jetzt bin ich Feuer und Flamme für die Sache.

Der Weltcup steht an, da sind Sie als Funktionärin vor Ort schon hineingewachsen...

Ja, wir haben ein sog. "Running System". Aber ich bin jetzt doch in einer etwas anderen Position, möchte auch nicht alleinige OK-Chefin sein, sondern das Gemeinschaftliche in den Vordergrund rücken - daher die wichtige Zusammenarbeit mit Gemeinde, Tourismusverband und Ski-Club.

Wird Werner Frießer, der das so lange gemacht hat, noch mitarbeiten?

Er wird sich das sicherlich gerne anschauen (lacht). Er ist nicht derjenige, der sagt, was wir zu tun haben, er meint: Ihr macht das, und wenn ihr mich braucht, bin ich da. Das Vertrauen von ihm ist auch etwas Schönes.

Was fordert sie als OK-Chefin für das Seefeld-Triple?

Ich mich selber (lacht). Den Überblick verschaffen wird mich fordern, weil ich doch perfektionistisch bin. Ich muss wissen, wie es läuft. Ein Jahr muss man es machen, damit man alles kennt, wie auch im Beruf. Prizipiell war ich immer dabei. Aber jetzt bin ich in der Position wo ich vielleicht mal schwierige Entscheidungen treffen und diese auch umsetzen muss.

Der ÖSV und der Ski-Club arbeiten beim Weltcup eng zusammen. Wie wird das aufgeteilt?

Die sportliche Durchführung liegt beim Ski-Club, Marketing und Ticketing sowie Finanzierung ist Sache des ÖSV. Ich habe durch meinen Job einen direkten Draht zum ÖSV und der ÖSV einen schnellen Weg hier zu unseren Anlagen.

Bei diesen verantwortungsvollen Aufgaben und Verknüpfungen: Können Sie da noch ruhig schlafen?

Es gibt Nächte da schlafe ich nicht gut, weil ich jemand bin, der viel nachdenkt und Dinge gewissenhaft abarbeitet. Wir sind ein wichtiger Stützpunkt für den ÖSV und ich glaube, mit mir als Schnittstelle zwischen ÖSV und Ski-Club Seefeld hat das Vorteile für beide Seiten. Vorteil für mich ist, dass ich sehr erfahrene Personen um mich habe, die mir immer zur Seite stehen.

Was wird am Weltcupwochenende Ihre Aufgabe sein?

An den Tagen bin ich Feuerlöscher. Die Anlagen sind bestens präpariert, seit Dezember sind ständig Bewerbe. Jeder im Team weiß, was er zu tun hat. Wir wissen aber nicht endgültig, ob Zuschauer beim Weltcup zugelassen sind, wie unsere Leute eingeteilt werden. Organisatorisch ist so eine Pandemie eine Herausforderung, es ändert sich ständig, wir können nur reagieren.

Gibt es noch Wünsche an die Gemeindepolitik?

Mit der Gemeinde sind wir auf einer Schiene, alle wollen das Gleiche, das ist cool und es macht alles einfacher. Wenn wir das Thema Nachwuchs angehen, wären kleine Schanzen wünschenswert. Aber seit der WM ist sonst alles im Top-Zustand.