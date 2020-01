SV Telfs siegt bei Hallennachwuchsturnier Westösterreichs

TELFS. Die U14-Mannschaft des SV Telfs erzielte zum Jahresende mit dem Sieg beim Innsbrucker Plastic-2-Fuel-Nachwuchs-Cup ihren bislang größten Turniererfolg. Auf beeindruckende Weise setzten sich die Telfer gegen starke Mannschaften aus insgesamt drei Nationen durch und besiegten im Halbfinale sogar die Mannschaft des FC Wacker Innsbruck. In einer sehenswerten Partie gingen die Spieler des SV Telfs dabei früh mit 1:0 in Führung und ließen danach keine einzige Torchance ihres Gegners zu. Die Telfer Betreuer Wolfgang Waldauer und Andreas Christler waren nach der Leistung ihrer Schützlinge verständlicherweise hocherfreut und verwiesen darauf, dass dieser Erfolg vor allem auf die mannschaftliche Geschlossenheit zurückzuführen ist. Unabhängig davon wurde der Telfer Schlussmann Maximilian Maierhofer als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet. Abgerundet wurde dieser Erfolg durch den dritten Rang des Telfer U13-Teams, das am Vortag von Cheftrainer Günther Kalchgruber betreut wurde.