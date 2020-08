Am 16. August fanden am Hechtsee bei Kufstein die X Treme Open Water und die Tiroler Meisterschaften im Open Water Schwimmen unter Covid 19 Maßnahmen statt.

Daran nahmen 5 Schwimmer und Trainer des Schwimmklubs Leutasch bei Kaiser-Wetter und guter Vorbereitung teil. Die 2,5 km Wettkampfdistanz bot den jüngeren Athleten auch die erste Gelegenheit an einem Open Water Event teilzunehmen und sich mit Kontrahenten aus Österreich, Deutschland und Italien zu messen. Der SKL plant auch künftig an Wettbewerben dieser Art teilzunehmen, und hofft dabei auf viel Begeisterung und Motivation durch seine Mitglieder.