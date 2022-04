TELFS. Seit 1976 produziert das Liebherr-Werk in Telfs Baumaschinen mit hydrostatischem Antrieb. Ende 2021 waren 770 Mitarbeiter:innen im Werk in Telfs beschäftigt, davon sind 31 Lehrlinge, 14 weitere kommen ab Herbst dieses Jahres dazu.

Das Liebherr-Werk Telfs ist „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ und „Ausgezeichneter staatlicher Lehrbetrieb“ und bietet sieben Lehrberufe an, von Baumaschinentechniker, Industriekaufmann bis IT-Techniker. Aktuell will sich das Liebherr-Werk gezielt verstärken – mit Fachpersonal in mehreren Abteilungen, um auch für künftige Herausforderungen bestens gewappnet zu sein.

Neues Logistikzentrum

Mit der Modernisierung der Logistik beim Liebherr-Werk in Telfs wird ein wichtiger LWT-Kernprozess fit für die Zukunft gemacht und eine weitere Weiche auf Wachstum gestellt. Das gerade neu entstehende Logistikzentrum wird ab Mitte 2023 den allergrößten Teil des Produktionsmaterials beherbergen.

Der Krieg in der Ukraine ...

... betrifft auch die Firmengruppe Liebherr, diese steht hinter den gegenüber Russland verhängten Sanktionen, die auch entsprechende Auswirkungen auf das Geschäft von Liebherr in Russland haben. Für konkrete Aussagen über deren Ausmaß ist es jedoch zu früh, da sich die Situation sehr dynamisch gestaltet.

Die Dachgesellschaft der Firmengruppe Liebherr spendet an das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) und an das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR), um das Engagement der beiden Organisationen für die Menschen im Kriegsgebiet und auf der Flucht zu unterstützen.