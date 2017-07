Das Wichtigste über unsere Nadelbäume

20.07.2017, 18:00 Uhr

BUCH TIPP: Helmut Fladenhofer & Karlheinz Wirnsberger – "Nadelbäume"

Wer erkennt unsere heimischen Bäume beim Namen, was wissen wir darüber? In unseren Breiten sind es lediglich zehn Nadelbäume und Sträucher, von der Arve (Zirbe) bis zum Wacholder. „Hahnenförster" Helmut Fladenhofer und Jagdmuseum-Chef Mag. Karlheinz Wirnsberger aus der Steiermark stellen sie uns in dieser Fotofibel vor, jeweils mit übersichtlichen Steckbriefen.