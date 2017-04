Eine Herrscherin und Mutter

28.04.2017, 19:00 Uhr

BUCH TIPP: Élisabeth Badinter – "Maria Theresia - Die Macht der Frau"

Hommage an eine der mächtigsten Herrscherinnen Europas zum 300. Geburtstag: Kaiserin Maria Theresia (*13.5.1717 in Wien; † 29.11.1780 in Wien) regierte schon mit 23 Jahren die Habsburgermonarchie – 40 Jahre lang! Sie war Mutter von 16 Kindern, war intelligent, energisch, schön, charmant, aber auch intolerant, stur, anti-intellektuell, wie die feministische Autorin und Historikerin Élisabeth Badinter aus Frankreich die starke Frau beschreibt.

