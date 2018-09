Eine Seilschaft des Vertrauens

08.09.2018, 18:00 Uhr

BUCH TIPP: Erich Hackl – "Am Seil - Eine Heldengeschichte"

Der Wiener Kunsthandwerker und passionierte Bergsteiger Reinhold Duschka bietet der Jüdin Regina Steinig und ihrer Tochter Lucia vier Jahre lang Schutz vor dem Naziterror, gewährt ihnen Unterschlupf in seiner Werkstätte. Er gibt ihnen Beschäftigung und zeigt sich als ruhiger und geduldiger Beschützer. Das Buch hält sich an die Erinnerungen von Lucia und ist eine Hommage an einen stillen Helden.978-3-257-07032-3