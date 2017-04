Einen "Ohrenschmaus" gibt's in Pettnau zu hören

"Ohrenschmaus" - Unter diesem Motto lädt die Musikkapelle Pettnau alle Musikfreunde aus nah und fern zu ihrem alljährlichen Frühjahrskonzert am Samstag, 13. Mai ab 20:00 Uhr in den Kultursaal ein.Unter der bewährten Leitung des Kapellmeisters Herbert Zangerl, welcher heuer bereits sein 10. Frühjahrskonzert dirigiert, möchte die Musikkapelle allen Hörerinnen und Hörern einen musikalischen Leckerbissen servieren.

Mit abwechslungsreichen Stücken im 1. Teil, wie beispielsweise dem "Kaiser Franz-Josef Marsch" oder dem Walzer "Wein, Weib und Gesang" (beide von Johann Strauß) sowie "Die schöne Galathèe" von Franz v. Suppe, will die Musikkapelle ihr Publikum im Handumdrehen für sich gewinnen.Der 2. Teil hält wie immer auch moderne Nummern parat. Darunter auch die beiden Konzertwertungsspiel-Stücke "Wild Waters" von Hermann Pallhuber und "Wings of Freedom" von Otto M. Schwarz, welche die Musikkapelle Pettnau auch nach dem Frühjahrskonzert am 28. Mai beim Bezirkswertungsspiel in Oberhofen zum Besten geben wird. Ein Besuch hier oder da lohnt sich also bestimmt.