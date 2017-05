Ferienspaß am Fels - Jetzt anmelden für die kostenlosen ClimbHow Schnupperkletterkurse in Zirl

Die Wände hochzugehen liegt voll im Trend. Jung und Alt, Groß und Klein versuchen sich in Kletterhallen und Klettergärten. Der Aufwand ist dabei gering. Etwas sportliche Grundkondition und ein bißchen Mut und schon hängt man unter Anleitung von Profis am Fels. Bei ClimbHow sogar kostenlos.Das ClimbHow Schnupperklettern belebt auch diesen Sommer wieder das Ferienprogramm von Kindern und Eltern. Denn alle können in der Ehnbachklamm bei Zirl mit dabei sein, egal ob der Zwerg im zarten Kindergartenalter mit einem unbändigen Drang in die Höhe, das Volksschulkind mit einem Bedürfnis nach Abwechslung oder Jugendliche, die mal eine spaßige Auszeit brauchen. Mit Freunden, der ganzen Familie oder alleine – beim ClimbHow Schnupperklettern sind alle willkommen. Zwei Termine sind für Juli und August fixiert.

Kinder ab 7 Jahren, Jugendliche und Erwachsene dürfen kostenlos mitmachen und sich von erfahrenen Bergführern zeigen lassen, wie man richtig sichert, Knoten macht und auf- bzw. absteigt. Auch kleinere Kinder können sich zusammen mit ihren Eltern in den Routen der Ehnbachklamm probieren und dem kindlichen Kletterdrang nach Herzenslust nachgehen. Zudem sind die Umgebung der Klamm und ein Tag draußen in dieser beeindruckenden Naturkulisse schon Grund genug, mit dabei zu sein.Donnerstag, 20. Juli 2017 & Donnerstag, 10. August 2017Jeweils um 8:30 Uhr beim Roten Kreuz in Zirl; Ende: ca. 16:00 Uhrsportliche Grundkondition und Motivationohne Begleitung 7 Jahre, in Begleitung eines Erwachsenen 5 JahreGrundlagen Knotenkunde, Sicherungstechniken, Klettern und Sichern im Vor- und Nachstieg,Abseilen passiv und aktivDas Schnupperklettern findet auf alle Fälle an den geplanten Terminen statt. Bei schlechtem Wetter geht es in die Halle.Kosten: gratis inkl. Leih-AusrüstungInfos und Anmeldung: www.climbhow.info/schnuppern