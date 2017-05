Geowanderung zur Reitherjoch Alm

, 6100 Seefeld in Tirol AT

Das Geozentrum Tiroler Oberland lädt am Samstag, dem 20. Mai, zur nächsten Geowanderung ein. Diese Wanderung führt nach Seefeld zur Reitherjoch Alm.

Treffpunkt ist um 10 Uhr in Ötztal-Bahnhof.

Ölschiefer entstanden aus Ablagerungen im Tethysmeer, kommt an einigen Orten in den nördlichen Kalkalpen vor, unter anderem auch bei Seefeld. Beim Abbau wurden immer wieder Fossilien gefunden.

Die Wanderung ist für Vereinsmitglieder kostenlos. Gäste sind willkommen und werden um einen Unkostenbeitrag von € 5,- gebeten, Kinder frei.

Anmeldung erbeten: Monika Mitterwallner, Tel. 0676-6279575, Waltraud Mayr-Gander, Tel. 05263-20245 oder per E-Mail: geozentrumto@gmail.com.