Kinoreihe CineSelch-junior zeigt den Film „Der blaue Tiger“ in Zirl

Das Sommerkinoprogramm der CineSelch-Kinoreihe des Kulturvereins Die Selch präsentiert am Donnerstag Abend, 27.7.2017 den Kinder- und Familienfilm „Der blaue Tiger“ im RAUM24 in Zirl.

Einlass zu dem preisgekrönten tschechisch-slowakisch-deutschen Film ist ab 18:30, Filmstart um 19:00 Uhr. Die Filmfreigabe ist ab 0, was Kinder und Jugendliche natürlich nicht davon abhalten soll auch die Eltern zu einem gemütlichen Filmabend mitzunehmen!

Die bunt zusammengewürfelte Gemeinschaft, die den botanischen Garten einer tschechischen Stadt bewohnt wird unvorbereitet mit den Plänen des neuen Bürgermeisters der Stadt konfrontiert. Dieser will den botanischen Garten und eben auch die Wohnungen dort abreißen lassen. Das plötzliche Auftauchen eines seltenen blauen Tigers, entdeckt von der 9-jährigen Johanna und ihrem besten Freund Matthias könnte vielleicht die Rettung ihres gemeinsamen Zuhauses sein. Ein fantasievoller und abenteuerlicher Film in der Manier eines zauberhaften Märchens.Zum Trailer: http://derblauetiger.de/ Die Eintrittspreise für Kinder betragen 4€/ 7€ mit Jause und Getränk, der Erwachsenenpreis beträgt 5€. Aufgrund der eingeschränkten Anzahl an Sitzplätzen können unter: briefkastl@dieselch.at Karten vor reserviert werden.