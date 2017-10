VHS-Kurs: Whisk(e)y Seminar

Erleben Sie eine kulinarische Reise auf den Spuren vom »Wasser des Lebens«!

Das Team von Cocktails & More begleitet Sie als »Reiseleiter« durch die faszinierende Welt des Whiskeys und gibt Ihnen einen Einblick in die Vielfalt dieses anregenden und aufregenden »Dauerbrenners«. Neben dem Genuss sieben verschiedener Whiskeys erfahren Sie Wissenswertes über deren Geschichte, die verschiedenen Whisk(e)y-Arten und ihre Herkunftsgebiete, die Unterschiede in der Herstellung und die Besonderheiten bei der Lagerung.Infos und Anmeldung: VHS Tirol Kursnummer 6601