DEIN YOGA IN ZIRL - Unter diesem Namen gibt es in Zirl seit einiger Zeit Yogakurse - zur Stärkung der Gesundheit, für mehr Beweglichkeit, zum Zur-Ruhe-Kommen und zum Ausgleich vom teils stressigen Alltag.

Die Kurse:

... finden im, statt! Die 3 Kurse sind für alle Personen geeignet, die an einem Ausgleich & mehr Beweglichkeit interessiert sind. Es sindDerkann für alle 3 Kurse verwendet werden, auch Anfänger können jederzeit einsteigen!absolvierte ihre Ausbildungen inund praktiziert. Sie schätzt Yoga-Philosophie und Geschichten aus der indischen Mythologie, die sie in ihre Stunden einfließen lässt. Auch(Atemübungen) und Mantren sind fixer Bestandteil ihrer Yogastunden, die auf traditionellen Wurzeln gründen. Sie hält es mit den Worten einer ihrer Lehrer „Yoga is not about touching toes,… it´s about touching hearts“.Anmeldung: moni@soulinmotion.at / 0699/18013000Alle Infos auch auf www.soulinmotion.at

* in der hauseigenen Garage – gratis, aber Plätze sind begrenzt!* oberhalb vom Haus Meilstaße 9* bei Apotheke/Sparkasse Zirl* in der Kirchstraße (Kurzparkzone – vormittags Parkuhr einlegen!)