DEIN YOGA IN ZIRL: Yin- & Yang-Yoga immer Donnerstag Vormittag!

Dein Yoga in Zirl , Meilstraße 9 , 6170 Zirl AT

NEU! Für alle, die vormittags besser Zeit haben als abends! Eine Vormittags-Yogastunde - eine Kombination aus Yin & Yang, aus aktiven & passiven Übungen! So kannst du perfekt in den Tag starten - du fühlst dich gestärkt und trotzdem ausgeruht, das ist der Effekt von ausgewogenem Yoga!



In der schönen Atmosphäre des Yogaraums kannst du DEIN YOGA IN ZIRL praktizieren und Kraft für den Tag tanken!



Du brauchst keine Vorkenntnisse - komm so wie du bist und trage dabei bequeme lockere Kleidung.



Immer Donnerstag Vormittag - DEIN YOGA IN ZIRL, Meilstr. 9, EG. 09:30 - 11:00.

Einstieg JEDERZEIT möglich, auch für Anfänger!!



10er Block € 120,- / einzelne Stunde: € 15,- / 1x schnuppern: € 10,-

Bitte um kurze Anmeldung bei Moni: moni@soulinmotion.at oder 0699/18013000!