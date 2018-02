Wundermittel gegen Gelenkschmerzen

12.02.2018, 18:00 Uhr

BUCH TIPP: Bruce Fife – "Gelenkschmerzen"

Arthritis, Arthrose und ähnliche Gelenkerkrankungen sind heilbar, wie der Autor Dr. Bruce Fife Behauptungen von Ärzten entkräften will. Nicht Symptome bekämpfen, sondern die Krankheiten buchstäblich an der "Wurzel" packen, heißt die Devise. Laut Fife können Infektionsherde im Mund, etwa nach Wurzelbehandlung, zu Entzündungen in den Gelenken etc. führen. Für Fife ist Kokosöl und regelmäßiges Ölziehen die Rettung.ISBN-13: 9783864451140