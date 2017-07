Yin Yoga & Faszien - ab 11.9. in Zirl

Yin Yoga ist passives Yoga, in dem die Übungen vorwiegend am Boden behutsam ausgeführt und ohne Muskelanspannung länger gehalten werden. So können Verklebungen im Bindegewebe („Faszien“) und tiefliegende Verspannungen im Körper gut gelöst werden. Die Dehnungen wirken zugleich auf die Gelenke und sorgen für mehr Beweglichkeit. Die Lebensenergie kann wieder frei fließen und die Meridiane im Körper werden positiv beeinflusst. Hilfsmittel wie Kissen und Blöcke unterstützen dich.

Wert: 10er Block € 120,- / einzelne Klasse € 15,- / Schnuppern € 10,-Wenn du das erste Mal kommst, melde dich bitte an:moni@soulinmotion.at oder +43 699 18013000Infos unter http://soulinmotion.at/sim/#yoga-in-zirl