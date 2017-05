25 Jahre Fotoberichte aus aller Welt

11.05.2017, 08:09 Uhr

Seit nunmehr 25 Jahren sind Hansjörg Hofer und Hubert Agerer in etwa zweijährigem Abstand auf Fotoreise. Jetzt geht's erneut nach Schottland!

TELFS. So besuchten die beiden Telfer unter anderem Neuseeland, Marokko, Russland, umrundeten die Welt und waren zuletzt im Jahre 2015 in Südamerika. "Zum 25-Jahr-Jubiläum hatten wir die Idee unsere erste Reise, die uns im Jahre 1992 nach Schottland führte, zu wiederholen", berichtet Hansjörg Hofer: "Dabei werden wir versuchen die damalige Reiseroute (Oban, John O'Groats, Edinburgh, Orkney-Inseln, Insel Mull usw.) möglichst nachzuvollziehen. Da unsere Flugverbindung eine Landung in Manchester vorsieht, nutzen wir die Gelegenheit im nahegelegenen Liverpool den Spuren der 'Beatles' zu folgen. Im Jahre 1992 zeigten wir Dia-Aufnahmen; diese Bilder wurden inzwischen digitalisiert, sodass ein Vergleich von damals und den heutigen Digitalaufnahmen gemacht werden kann."für den heurigen Frühsommer geplant und werden ihre Eindrücke in einem multimedialen Vortrag am, zeigen.Der Vortrag wird durch das Telfer Kultur- und Bildungsforum abgewickelt.