Blaskapelle Gehörsturz feiert 10-jähriges Jubiläum

Die „Blaskapelle Gehörsturz“ feiert am 20. Mai ihr 10-jähriges Bestehen. Aus diesem besonderen Anlass wird das inzwischen weit über die Region hinaus beliebte Pop-Rock-Blasmusik-Ensemble zusammen mit der Brass / DJ Combo „Marshall Cooper“ aus Deutschland und den „Jungen Mundewurzen“ aus Telfs den RathausSaal zum Beben bringen. Als Geburtstagsgeschenk an sich selbst wird Gehörsturz an diesem Abend auch eine brandneue CD präsentieren. TICKETS: Wie immer über Ö-Ticket, bei allen Telfs-Lebt- und auch Gehörsturz-Mitgliedern erhältlich!