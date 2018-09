Ein Hütten- und Bergerlebnis ganz besonderer Art ...

24.09.2018, 09:04 Uhr

Von dort ging es über traumhaftes Wandergebiet zur Jochstub'n. Dabei eröffneten sich für die rd. 30 TeilnehmerInnen imposante Rundblicke auf die umliegende Bergwelt der Gemeinden Brixen, Scheffau, Ellmau und Söll. Auch Blicke nach Wörgl, Itter, Hopfgarten im Brixental und Westendorf waren zu erhaschen. Nach einer kurzen „Trinkpause“ und beeindruckt vom idyllischen Jochstub'n See durchquerten wir anschließend eine herrliche Almlandschaft mit satten Bergwiesen und gelangten schließlich zur Tanzbodenalm auf 1.600 m.Bei uriger und zugleich gemütlicher Atmosphäre stand die Einnahme des Mittagessens am Programm und bildete zugleich den kulinarischen Höhepunkt des Tages. Nach einem etwas längeren Verweilen und Genießen wurde die Strecke bis zur Mittelstation der Bahn von den TeilnehmerInnen wahlweise zu Fuß oder per Bahn zurückgelegt.Beeindruckt von den besonderen Naturschönheiten der Region rund um die Gemeinde Scheffau und nochmals gestärkt durch eine Nachmittagsjause ging es wieder zurück nach Oberhofen. Ein ganz besonderer Dank gebührt Herrn Bürgermeister Christian Tschugg für die großzügige Unterstützung und die hervorragende Zusammenstellung des Tagesprogramms.Peter Stockhauser