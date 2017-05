Mit dem Fahrrad durch die Wüsten des Iran

Telfs : Hotel Munde |

2014 machte sich Valentino Dax mit dem Fahrrad auf eine abenteuerliche Reise. Über sandige Pisten und entlang von Hauptstraßen erkundete er den Iran, ließ sich vom orientalischen Flair der Städte verzaubern und wurde von freundlichen Menschen herzlich empfangen. Wie ist dieses Land wirklich? Wie sind die Menschen, die dort leben? Was ist Realität und was „westliche Propaganda“? Auf der Suche nach den Antworten dieser und anderer Fragen tauchte Valentino Dax in eine andere Welt und Kultur ein. Seine Erfahrungen und Erlebnisse teilt er im Rahmen seines Reisevortrags „Mit dem Fahrrad durch den Iran (Turkmenistan, Usbekistan)“ am 15.5.2017 ab 19.30 Uhr im Hotel Munde in Telfs mit der Öffentlichkeit. Eintritt: freiwillige Spende