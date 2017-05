26-Jähriger nach Zimmerbrand in Telfs tot aufgefunden

06.05.2017, 10:20 Uhr

Am 6. Mai 2017, gegen 03:30 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus am Wiesenweg in Telfs zu einem Zimmerbrand. In der Wohnung wurde der 26-jährige Mieter tot aufgefunden.

TELFS. Zwei Polizisten der PI Telfs, die noch vor der Feuerwehr am Brandobjekt am Wiesenweg in Telfs eintrafen, suchten in den Räumlichkeiten nach eventuell noch aufhältigen Bewohnern, mussten jedoch wegen der starken Rauchentwicklung die Wohnung wieder verlassen. Kurze Zeit später wurde von der Feuerwehr Telfs unter Verwendung von Atemschutz der Mieter der Wohnung, ein 26-jähriger Österreicher, aus dem Brandobjekt geborgen, die sofortigen Reanimationsmaßnahmen verliefen negativ.Eine Obduktion wurde angeordnet. Heute werden gemeinsam mit einem Sachverständigen der Tiroler Landesstelle für Brandverhütung weitere Erhebungen zur Brandursache durchgeführt.(Quelle: Polizei)