Abschiedsfeier für Helmut Bidner

24.09.2018, 10:34 Uhr

Der Schützenhauptmann übergibt die Brauunion an Johanna Haslwanter und Markus Neurauter

POLLING. Zum Leben gehört auch das Abschiednehmen. Dieser Spruch war das Hintergrundmotto für die Abschiedsfeier von Helmut Bidner von „seiner Brauunion“ im Pollinger Schützenheim. Er hat vor 45 Jahren als Beifahrer begonnen und übergibt jetzt als Gebietsverkaufsleiter Stubai – und Wipptal, Mittelgebirge und Oberland an seine NachfolgerInnen Johanna Haslwanter und Markus Neurauter. „Es waren schon 10 – 15 Gastronomiebetreibe, die ich täglich besucht und betreut habe“, so Heli Bidner. Er hat am vergangenen Freitag seinen Abschied von den engsten MitarbeiterInnen genommen. „Als Papa“, wie ich schon genannt wurde, bemerkt er nicht ohne Stolz. Mit dabei: Matthias Gurschler, Direktor für Tirol und Vorarlberg. Helmut Bidner wird sich jetzt genug Zeit für seine Familie nehmen. Und auch bei den Pollinger Schützen, dort ist er Hauptmann und Obmann, gibt’s jede Menge zu tun. Die Schützenkompanie ist ein ganz wichtiger Bestandsteil für die Kommunikation in Polling.L.M.