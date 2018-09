Alpenwelt Karwendel: Schwerer Abschied und erfreulicher Neuzugang

17.09.2018, 15:43 Uhr

Der neue im Team der Alpenwelt Karwendel heißt Manuel Huber. Er wird ab Mitte September die bisherige stellvertretende Geschäftsführerin Judith Fidler ablösen. Mit der Wahl Hubers ist man auf allen Seiten äußerst zufrieden, jedoch betont man, wie schwer der Abschied von einer qualifizierten Person wie Fidler fällt.

Der Ruf des Nordens war zu stark

Der neue im Team: ein maßgeschneiderter Bewerber

Qualifikation und regionales Wissen

Beginn einer guten Zusammenarbeit

MITTENWALD. Vor knapp 4 Jahren starteteim ersten operativen Geschäftsjahr derund konnte somit, gleich von Anfang an, maßgeblich auf die Entwicklung der GmbH einwirken. Ihr hat man besonders den, mit den erfolgreichen Gastgeberseminaren, zu verdanken. Mit ihren beruflichen Erfahrungen ist Fidler die ideale Besetzung für diese Aufgabe gewesen.Sie habe "Spuren hinterlassen", so unter anderem(Bgm Wallgau). Auf allen Seiten betonte man die beeindruckende Arbeit Fidlers und bedankte sich ausgiebig für ihr engagiertes Schaffen. Zum Abschied und als kleines ideelles Geschenk, gab es eines der Panoramabilder aus(nun ehemaligen) Büro. Als Gast wird sie sehr gerne wieder kommen, doch der Ruf des Nordens und vor allem der Familie war schlichtweg zu beständig, als das er ignoriert werden konnte.Anfang September stellte sich der neue stellvertretende Geschäftsführer derim Rathaus der Gemeindevor. Er bringt mit seiner beruflichen Erfahrung und seinem Wissen rund um die Region die besten Voraussetzungen mit:, '82er Jahrgang und gebürtig aus derAuf ihn viel die Wahl, nachdem die Stelle zumregional und überregional ausgeschrieben wurde. Huber konnte sich gegenüber dendurchsetzen und stach besonders mit seiner "einheimischen Note" hervor, betonen die Verantwortlichen.Doch primär punktetemit seinen Qualifikationen, die er sich im Laufe seines bisherigen Berufslebens erarbeiten konnte.Nach seinem Abschluss alsin Innsbruck an der, startete Huber den Einstieg ins Berufsleben in der. Knapp drei Jahre blieb er, bis sich der Sohn des Inhabers vom ehemaligen "Foto Huber" in Mittenwald weiterbildete und einbegann. Mit dem Bachelor Abschluss in der Tasche, zog Huber einen Landkreis weiter und nahm seine Tätigkeit als Leiter derauf.Obwohl es eine "Arbeitgeber-Überschneidung" bei derundgibt, haben beide noch nie zusammen gearbeitet. Umso mehr ist man nun guter Dinge, dass dies der Beginn einer fruchtbaren und effizienten Zusammenarbeit ist.

Diearbeitet Huber ab September ein und wird am Ende des Monats in die Nähe ihrer Heimat zurückkehren.Derwird sich für Manuel Huber nicht ändern. Er wird sich mit den Bereichen Innenmarketing, Kontakt zu Gastgebern und Leistungsträgern der Region sowie der Presse und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigen.