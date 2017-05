Auszeichnung für die NMS Telfs Weissenbach!

04.05.2017, 20:01 Uhr

im Rahmen einer Festveranstaltung in Wien im Beisein der Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid mit demausgezeichnet. (MINT - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)Voraussetzung zur Erreichung der Anerkennung sind verschiedene Maßnahmen innovativen und begeisternden Unterricht in diesen Bereichen zu fördern.In unserer von neuen Technologien beeinflussten Welt sind Qualifikationen in den MINT-Disziplinen gefragte Schlüsselkompetenzen und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen.Der schulische Unterricht kann einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des Interesses an Naturwissenschaften und Technik leisten.Die NMS Telfs Weissenbach ist stolz darauf, dass ihre Arbeit in den MINT-Fächern durch diese Prämierung entsprechend gewürdigt wurde.